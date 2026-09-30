Matanzas tvyumuri

Analizan temas de interés en Consejo de Gobierno

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Consejo de Gobierno #Matanzas #TV Yumurí

Los hechos delictivos, indisciplinas sociales, ilegalidades y la corrupción fueron temas tratados en el Consejo de Gobierno en Matanzas. 

Pedro Betancourt y Jovellanos figuran entre los municipios con más incidencias. Los robos con fuerza en viviendas y la sustracción de bicicletas destacaron como las principales denuncias de la población.

Los asistentes analizaron el proceso de bancarización en la provincia y la imposición de medidas para evitar la evasión fiscal por los actores económicos.

Además, los participantes conocieron acerca de la necesidad de la habilitación de inspectores y auditores. La incorporación de graduados universitarios a empresas del sector estatal para la continuidad de los procesos, centró también el debate.

En la reunión presidida por la gobernadora Marieta Poey Zamora y con la presencia del Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo, se dialogó sobre el vínculo de actores económicos con el Sistema de Atención a la Familia como parte de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en el sector del comercio.

De igual modo los dirigentes municipales acordaron la creación de Hogares de Atención Comunitaria en los territorios matanceros.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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