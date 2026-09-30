Un conversatorio sobre el primer aniversario de la revista Pueblo Nuevo, creada y gestionada por jóvenes escritores matanceros, tuvo lugar en la sede de Ediciones Vigía, en la urbe yumurina.

Como parte de la primera entrega de la Jornada-Taller de Nuevas Narrativas del Periodismo La Letra Viva, dicha iniciativa se dio a la tarea de reconocer la labor desplegada por el colectivo detrás de este proyecto con enfoque en un Periodismo más analítico.

Pueblo Nuevo explora las formas de contar historias como un espacio de crítica y literatura donde cada texto lleva el alma descalza de todo cubano de a pie.

En presencia de otros talleristas del evento, los periodistas Guillermo Carmona y Humberto Fuentes explicaron cómo no hubiese sido posible la existencia de la revista sin la colaboración de colegas y aficionados.

Precisamente, en cuanto a la integración de estudiantes de la carrera así como de otras especialidades, fundamentaron que uno de los objetivos del proyecto es la formac de jóvenes talentos.

Uno de estos muchachos es Rafael Mena Brito, quien señaló durante el encuentro la importancia de apostar por una línea editorial centrada en situaciones cotidianas.

Durante la cita se presentó un número especial que contiene 120 páginas de contenido resumen, una edición antológica que condensa el trabajo de doce meses de constante labor.

El poeta varaderense agregó que la misma está dividida en cuatro secciones:

No-Ficción, Cuento, Poesía y Artes Visuales, géneros que posibilitan una visión más humana y abarcadora de los temas.

Asimismo comentó que aunque se mantienen bastante activos en las redes sociales, así como en la propia revista con publicaciones semanales, se trazaron como meta una imagen más renovada con la implementación de podcasts y reels.

Como colofón del encuentro le fue donado al archivo de la casa cultural que acogió la actividad, el primer ejemplar de la gaceta, un regalo simbólico para una de las instituciones más cercanas al proyecto.

Esta ambiciosa propuesta que nació de la unión de artistas alrededor de la Isla, busca la excelencia de la composición con base en la creatividad e investigación, sostenida únicamente por el amor al oficio.

Lizt Lauren García Hoyos/ Radio 26

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