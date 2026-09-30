Libros en José Martí (LXIII): Celiar

En varias ocasiones José Martí hizo mención a un célebre libro que publicó un autor uruguayo.

La primera referencia apareció en el ensayo “Poesía dramática americana”, que José Martí escribió y publicó en Guatemala en 1878:

“El autor de Celiar dio su color vivísimo a un drama hermoso…”.

En la “Sección constante” que apareció en el periódico La Opinión Nacional, de Caracas, el 9 de noviembre de 1881, escribió:

“Alejandro Magariños Cervantes, el poeta uruguayo, el fecundísimo autor de poemas, historias y novelas, el creador de Celiar…”.

En carta al autor del libro, le comentó en 1885:

“Leí muy niño el Celiar, que es desde entonces para mí un recuerdo querido, y lo busco aquí en vano: ¿merecería yo de Vd. un ejemplar?”.

Al reseñar el libro La Pampa, en 1890, volvió a mencionarlo junto a otros libros:

“En setecientas leguas de soledad, a las puertas de las ciudades universitarias, vive aún, con la tradición confusa de lo indio y lo español, una casta natural y fiera, nacida de los castillos y la indiada, hecha al caballo y a la sangre, que bajó lanza en cuja, a la población, a desmontar de sus cátedras al «cajetilla» que, con el agrimensor y el botavacas, la ha vencido. La Cautiva, de Esteban Echeverría, y el Celiar, de Magariños Cervantes, cuentan en verso la vida de aquellos centauros, los ataques de la «china» y el «payador» a la grupa del potro, las muertes que deben aquellos caballeros del cuchillo, de alma leonina y de apostura real. Rafael Obligado la cuenta en sus versos de colores. La cantó el gran Sarmiento en su Civilización y Barbarie, libro de fundador, donde se narran los combates de Aldao, el fraile terrible, y del «tigre» Facundo Quiroga. Ahora Ebelot pinta la pampa que se va…”.

Por último, en uno de sus “fragmentos”, escribió esta nota:

“El Tucumeno, de Venezuela, se esconde bajo tierra como el Guadiana, y, como dice Magariños: También el Tucumeno se pierde en su camino Y luego brota y salta por hendiduras mil”.

El libro

Los datos de portada de este libro son los siguientes:

Celiar, leyenda americana en variedad de metros, por Don Alejandro Magariños Cervantes. Precedida de un discurso preliminar por Don Ventura de la Vega. Biblioteca Española. Por Mellado. Madrid. Establecimiento Tipográfico de D. F. de P. Mellado, calle de Santa Teresa, número 8. 1852.

En la segunda parte del libro, titulada “Colón y el Nuevo Mundo”, aparece el fragmento que José Martí copió:

“No importa que al principio su rayo diamantino Perdiérase entre sombras, cual perla en fango vil; Tambien el tucumeno (2) se pierde en su camino Y luego brota y salta por hendiduras mil”. (p.119)

La nota remite a: (2) “Tucutumeno (sic), río de Venezuela”.

El autor

Alejandro Magariños Cervantes (1825-1893) fue un escritor y diplomático uruguayo. Estudió derecho en España. Viajó por Francia y regresó a Uruguay en 1855, donde desempeñó cargos diplomáticos y políticos. Fue rector de la Universidad de la República, en Montevideo. Publicó poemas, novelas, dramas y ensayos, entre ellos: Estudios Históricos y Políticos sobre el Río de la Plata (1854), El Rey de los Azotes (1855), La Iglesia y el Estado (1856), Vasco Núñez de Balboa (1856), Amor y Patria (1856), Horas de melancolía (1858), Brisas del Plata (1864), Caramurú (1865), Violetas y ortigas (1880) y Palmas y ombúes (1884).

Post Views: 17