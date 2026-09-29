Entre votos y compromisos, eligen a sus representantes

Los educandos en Unión de Reyes acudieron a las escuelas para participar en una jornada diferente: las elecciones pioneriles que tuvieron lugar en las instituciones educativas del municipio.

Cada voto representa para niñas, niños y adolescentes la oportunidad de escoger a compañeros que tendrán la tarea de representarlos durante el curso escolar, acompañar las actividades del colectivo y contribuir a que las voces de sus representantes estén presentes en la vida de la organización.

Más allá de una jornada electoral, el proceso constituye una experiencia formativa porque aprenden a elegir, asumir tareas y trabajar en colectivo, elementos vinculados con el protagonismo y la autodirección desde la etapa estudiantil.

La Institución educativa Especial Abel Santamaría Cuadrado se convirtió en escenario principal de las actividades centrales de esta jornada electoral, donde los pioneros compartieron el protagonismo de un proceso que los convoca a participar activamente en la vida de sus colectivos escolares.

La jornada contó con la presencia de Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Partido en Unión de Reyes, quien acompañó a los educandos durante las elecciones y las actividades desarrolladas en la institución.

La ocasión resultó propicia para que la Payasita Colorina explicara a los educandos de forma amena y divertida laa importancia de estas elecciones pioneriles.

En las aulas unionenses quedó así constituida una nueva etapa de trabajo, con representantes escogidos por sus propios compañeros para asumir responsabilidades durante el presente curso.

Post Views: 2