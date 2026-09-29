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Inauguran IV Congreso UNISOC 2026

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Cuba #IV Congreso Científico Universidad Sociedad 2026 #Matanzas #universidad de matanzas

El IV Congreso Científico Universidad Sociedad 2026 constituye un espacio para la ciencia, la innovación y el desarrollo.

Organizado por la Universidad de Matanzas, el evento sesionara hasta el jueves 1 de octubre en las modalidades presencial y virtual, con la participación de más de 600 delegados de una decena de países.

Durante tres días la casa de altos estudios yumurina y los Hoteles Occidental Arenas Blancas, Barceló e Internacional Varadero albergarán 16 talleres con diversas conferencias.

Los ponentes abordan temáticas como la informatización de datos en el turismo, el uso ético y ventajas de las inteligencias artificiales, el desarrollo de la agricultura en Cuba y el cambio de matriz energética como estrategia del país ante las crisis electroenergética actual.

El IV Congreso Científico Internacional Universidad Sociedad UNISOC 2026 fortalece además el vínculo entre universidad-ciencia-sector empresarial, e impulsa el intercambio científico y nuevas posibilidades de colaboración para el desarrollo sostenible en la sociedad. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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