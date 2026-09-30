Grupo de Investigación y Desarrollo: cuarenta años de ciencia en la cultura matancera

Hace cuarenta años se fundó el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura en Matanzas.

En ocasiones, por cercanos, hay acontecimientos que transcurren sin que los contemporáneos del suceso logren aquilatar su significación. Matanzas, que posee una rica y hermosa tradición científica, ha seguido escribiendo páginas en el libro de la historia de la ciencia local. Una de ellas se inició hace cuarenta años, cuando en julio de 1986 abrió sus puertas el actual Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura.

Al momento de su fundación se le llamó Departamento de Investigación de la Dirección Provincial de Cultura. Años más tarde recibió la denominación actual. Por los resultados alcanzados y el prestigio ya consolidado de su labor, se le categorizó en 2005 como Unidad de Desarrollo Científico-Tecnológico (UDCT). Once años después, en 2016, previo análisis del expediente correspondiente, se aprobó otorgarle la condición de Unidad de Desarrollo e Innovación (UDI), la cual revalidó en 2020.

Fines y objetivos

La misión fundamental del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura es, según su actual directora, la Máster en Ciencias Laydis Luvia Daniel Santana,

“…contribuir, mediante la investigación científica y la innovación, al perfeccionamiento de la política cultural y los procesos de desarrollo sociocultural en el territorio matancero”.

De acuerdo con la destacada investigadora, quien dirige el Grupo desde 2009,

“…desentrañar, investigar y promover son tres verbos que resumen el trabajo y los objetivos del colectivo”.

A partir de estos aspectos, ha realizado el control y la orientación metodológica de los centros e instituciones culturales subordinados a la Dirección Provincial de Cultura en los 13 municipios matanceros y los centros y consejos provinciales. Al mismo tiempo, sostiene sólidas relaciones con instituciones nacionales. En este último caso se destaca el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.

Las principales líneas de investigación del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura han sido las siguientes:

Historia local, identidad y patrimonio cultural, en dos vertientes. La primera referida a la investigación histórica y documental: estudios sobre personalidades; estudios sobre la fundación, urbanismo y arquitectura de la ciudad de Matanzas, y rescate y estudio de colecciones de arte, museos y archivos parroquiales y provinciales. A su vez, la segunda abarca el patrimonio arqueológico e inmueble: estudios sobre la esclavitud, fortificaciones (Castillo de San Severino) y patrimonio azucarero.

Componentes etnográficos, inmigración y tradiciones populares-tradicionales. Esta línea incluye los estudios sobre inmigración y la presencia canaria, china, coreana y africana en la provincia. También abarca la religiosidad popular y expresiones tradicionales, en particular la caracterización psicosocial y cultural de los jefes de Casas Templo (Regla de Osha, Palo Monte), así como el rescate de la música popular tradicional, fiestas populares (La Colla) y la cocina tradicional.

Diagnóstico sociocultural, públicos y consumo cultural. Las principales temáticas en este caso son el monitoreo y evaluación sistemática de la oferta y programación cultural en la provincia; los estudios de público en instituciones culturales (museos, librerías, teatros…), los estudios valorativos de eventos (Feria del Libro, Bienal de La Habana en Matanzas, Programación de Verano) y las investigaciones sobre consumo cultural y uso del tiempo libre

Desarrollo comunitario, local y políticas culturales. Aquí se trabaja lo relativo al desarrollo comunitario/local, el turismo cultural y la evaluación de intereses y demandas culturales del turismo internacional (Varadero, turismo de museos y patrimonio).

Realizaciones

El Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura lo fundaron dos personas: Teresa Estrada Castro, primera directora, y Ana María Peña Rangel. A ellas se unieron, poco después, Elia Ferrer Silva, así como Belgis Caldero Garcés, Ercilia Argüelles, Martha Silvia Escalona y Silvia Teresita Hernández Godoy.

Relevantes investigadores matanceros formaron parte de ese colectivo, o estuvieron muy vinculados a él. Fue el caso de los historiadores Arnaldo Jiménez de la Cal, Raúl Ruiz, Israel Moliner Castañeda y José Fernández. También lo han hecho investigadores como Caridad Contreras Llorca, Mireya Cabrera Galán y Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia 2022, quien presidió por largo tiempo el Consejo Científico de la Dirección Provincial de Cultura.

Al mismo tiempo, el Grupo ha sido un baluarte en la formación de nuevos investigadores. El trabajo con egresados y graduados en adiestramiento ha sido una de sus fortalezas. Posee relaciones de trabajo consolidades con el Centro de Superación para la Cultura. Es Unidad Docente la Universidad de Matanzas desde 2001. En este último caso se ha realizado una encomiable labor con la carrera Estudios Socioculturales, que después pasó a llamarse Gestión Sociocultural para el Desarrollo.

Entre las realizaciones más destacadas de este colectivo sobresale la publicación, desde el año 2000, del Anuario de Investigaciones Culturales. Esta revista tiene como objetivo esencial

“…socializar resultados de estudios socioculturales efectuados por especialistas del occidental territorio, en materia de historia, consumo cultural, antropología, proyectos comunitarios y otros temas”.

En las páginas de esta revista han aparecido artículos científicos sobre historia, arqueología, bibliografía, biografía de personalidades, tradiciones, folclor matancero, entre otros temas derivados del quehacer del Grupo. También ha acogido los resultados de estudios valorativos sobre la Bienal, la Feria del Libro, la programación del verano, la Red de Educadores Populares en el barrio de La Marina, estudios de opinión, entre otros.

Hay que resaltar que el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura ha logrado sistematizar espacios para el intercambio científico. En 2008 organizó el primer Taller de Gestión de la Ciencia en la Cultura. Se deben mencionar la Jornada Provincial de Investigación Cultural y el Fórum de Ciencia y Técnica. Estos eventos se fusionaron, desde 2025, en la Feria Provincial Ciencia, Conciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Cultura. También realiza el Fórum Fernando Ortiz, como parte del programa de la Fiesta de los Orígenes en la ciudad de Matanzas.

Impactos

Como evidencia de la calidad de los resultados científicos obtenidos por el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura, hay que destacar los reconocimientos que ha recibido en estas cuatro décadas. Esto incluye más de 40 premios Memoria Viva, varios premios anuales de Investigación Cultural y un Premio Andrés Bello. Se añaden Premios de la Crítica Histórica y de la Crítica Científico-Técnica, así como Premios Citma de carácter provincial.

Buena parte del prestigio del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura se sustenta en la participación de sus miembros en órganos consultivos y de asesoría. Posee, por su condición de Unidad de Desarrollo e Innovación, su propio Consejo científico. Está representado, además, en el Consejo Provincial de Ciencias Sociales, el Grupo de Expertos del Citma y la Comisión Provincial de Monumentos, entre otros.

Han sido, sin dudas, cuarenta años de intensa labor al servicio de la ciencia en la cultura matancera. El Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura ha sabido recoger la tradición científica yumurina. A los fundadores de esta valiosa institución, y a los que han continuado ese camino, nuestro eterno agradecimiento.

Post Views: 18