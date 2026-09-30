Denuncian nueva oleada de sanciones contra Cuba

Bruno Rodríguez sostiene además que las medidas refuerzan obstáculos para que entidades privadas cubanas hagan negocios directamente con empresas y bancos estadounidenses, restringen las llamadas transacciones U-turn y amplían prohibiciones relacionadas con entidades incluidas en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.

El Canciller considera que estas acciones buscan obstaculizar las transformaciones económicas que desarrolla Cuba y afectan tanto al sector público como al privado. (ALH)

Tomado de Cubadebate