Cuba

Denuncian nueva oleada de sanciones contra Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Bruno Rodríguez #Cuba #Estados Unidos #La Habana #sanciones #Washington

El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que Washington emitió nuevas medidas que endurecen las restricciones sobre Cuba. Según su publicación, las disposiciones eliminan intercambios “pueblo a pueblo” y limitan aún más los contactos académicos y de investigación.

Bruno Rodríguez sostiene además que las medidas refuerzan obstáculos para que entidades privadas cubanas hagan negocios directamente con empresas y bancos estadounidenses, restringen las llamadas transacciones U-turn y amplían prohibiciones relacionadas con entidades incluidas en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado.

El Canciller considera que estas acciones buscan obstaculizar las transformaciones económicas que desarrolla Cuba y afectan tanto al sector público como al privado. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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