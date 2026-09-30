Matanzas

Desarrollan Taller Internacional de Turismo Sostenible

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Hotel Internacional Varadero #III Taller Internacional de Turismo: Retos y aprendizajes hacia un turismo sostenible #IV Congreso Internacional Universidad-Sociedad 2026 #Matanzas #Parque Científico de la Universidad de Matanzas #Varadero

El III Taller Internacional de Turismo: Retos y aprendizajes hacia un turismo sostenible, sesionó en el Hotel Internacional Varadero en el marco del IV Congreso Internacional Universidad Sociedad 2026.

En el evento se presentaron conferencias como «La gestión de las emociones. Tácticas y estrategias de la dirección efectiva», del Dr. C. Manuel Calviño, Profesor Emérito de la Universidad de La Habana, y «La transformación digital en la gestión de destino. Eje Gobernanza», del M. Sc Pavel Pavón Vargas, director de Tecnología y Sistemas del Ministerio de Turismo en Cuba.

En el encuentro un equipo de especialistas del Parque Científico de la Universidad de Matanzas presentó los avances del proyecto de desarrollo local Varadero Destino Turístico Inteligente.

La cita reafirma la importancia de impulsar espacios científicos para conectar universidades, especialistas y actores del sector turístico con el objetivo de compartir conocimientos y promover soluciones innovadoras. (ALH)

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By Alejandro López Quintero

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