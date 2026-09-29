Cuba: oro y plata en el Brazil Open de Taekwondo 2026 

La corona llegó de la mano de Arlettys de la Caridad Acosta, quien se impuso en la categoría de 73 kilogramos. Su triunfo confirmó la efectividad de la reducida delegación antillana, que convirtió en medalla cada una de sus participaciones.

La habanera, reina de Santo Domingo 2026, dominó ampliamente en un cuadro reducido a tres contendientes que definió el título por sistema de todos contra todos. En la fase decisiva, superó 2-0 a la brasileña Maria Eduarda Souza. El bronce quedó en manos de la también anfitriona Livia Portigliotti.

El otro representante cubano, Yoikel Goicochea Henry, completó la cosecha con la presea de plata en la división de más de 87 kilogramos. El capitalino avanzó a la final tras derrotar por 2-1 al brasileño Patrik Pereira Cardoso, en una semifinal disputada a tres asaltos.

Pereira, representante de Brasil y medallista de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil, no pudo impedir el avance del portento isleño, quien aseguró así su presencia en la discusión del título. En la final, Goicochea cayó por 0-2 frente al también brasileño Pedro Arthur Alves Jesus.

Alves cuenta entre sus principales resultados con una medalla de bronce en esa división durante el Campeonato Panamericano de 2026. Su victoria en Londrina añadió otro logro destacado a su trayectoria internacional.

La plata obtenida en Brasil prolonga el ascenso competitivo de Goicochea en los pesos mayores. Su resultado más relevante hasta entonces había sido la medalla de oro en la categoría de más de 80 kilogramos durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

En esa competencia, el cubano se coronó invicto tras derrotar por 2-0 al colombiano César Silva en el combate final. Ese desempeño también le aseguró un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con el título de Acosta y el segundo lugar de Goicochea, Cuba cerró su participación en el Brazil Open 2026 con una medalla de oro y otra de plata. La efectividad de sus dos exponentes le permitió ocupar el tercer puesto en la clasificación por países.

De vuelta a casa con la satisfacción del deber cumplido, resumió Iván Quiroz, presidente de la Federación Cubana de Taekwondo. (ALH)

Tomado de Jit