Descartan riesgos en Mundial de Fútbol en México

“Todas, todas las garantías. Ningún riesgo (para los visitantes)”, aseveró en respuesta a una pregunta sobre qué garantías existen para la realización de la Copa en esta sede, luego de los hechos derivados de la muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Ejército llevó a cabo el domingo un operativo en Tapalpa, en la occidental entidad federativa, para capturar a “El Mencho”, quien resultó gravemente herido y falleció durante su traslado vía aérea hacia un centro médico.

La muerte del sujeto, uno de los narcotraficantes más buscados por este país y Estados Unidos, desató una reacción del crimen organizado con bloqueos carreteros, incendio de vehículos y ataques a establecimientos y contra las fuerzas del orden en esta y otras entidades del país.

“Como era una persona de la relevancia que conocemos, se genera esta situación durante el día domingo. Ya ayer fue bastante menos y hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, dijo la mandataria en otro momento de la conferencia.

Desde Palacio Nacional, aludió asimismo a una mayor presencia de fuerzas federales, particularmente en Jalisco y en algunas zonas de Michoacán.

Estamos “trabajando todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país”, sostuvo.

Anoche, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la reactivación de actividades económicas desde este martes y el regreso a clases mañana, y afirmó que se valorará levantar hoy el Código Rojo, activado el día 22 para “procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo”.

El domingo Jalisco contabilizó el mayor número de bloqueos, mientras otras entidades registraron eventos y cortes aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, apuntó el lunes el secretario de Seguridad, Omar García, quien señaló que sumaban 70 los detenidos en siete estados.

El ensañamiento del cártel implicó igualmente un total de 27 agresiones contra uniformados esa jornada, con saldo de más de 60 muertos en Jalisco y Michoacán, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional y 34 miembros de la delincuencia, además de 15 efectivos lesionados.

Sheinbaum transmitió ayer un reconocimiento especial a la Defensa, a su titular, Ricardo Trevilla, al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea, que intervinieron directamente en el operativo, considerado el mayor golpe al narcotráfico durante la presente administración.

La Copa Mundial FIFA 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio venideros, será la primera con 48 equipos y estará organizada por 16 ciudades en América del Norte: tres en México (esta capital, Guadalajara y Monterrey), 11 en Estados Unidos y dos en Canadá. (ALH)

