Omara Durand recibe título Doctora Honoris Causa en Santiago de Cuba

La multicampeona paralímpica en atletismo Omara Durand Elías recibió el título de Doctora Honoris Causa en Ciencias del Deporte en el Teatro de la Universidad de Oriente, de esta ciudad.

Durand Elías, visiblemente emocionada, refirió que este reconocimiento la hace recordar a cada uno de los entrenadores que, de una forma u otra, aportaron su granito de arena a su carrera deportiva.

La condición académica recibida hoy hace que mi compromiso humano y profesional con las personas con discapacidad del movimiento paralímpico nacional e internacional sea mayor, afirmó.

Actualmente, señaló, me desempeño como presidenta del Comité Paralímpico Cubano y desde ya tengo la misión junto a mi equipo de trabajo de impulsar la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad a través del deporte, que es una herramienta pedagógica poderosa.

A mi Santiago de Cuba, gracias, por verme crecer y recibirme siempre con los brazos abiertos, manifestó.

Por su parte, Diana Sedal, rectora de la UO, subrayó que esta universidad ha hecho de la actividad física, deportiva y recreativa una tradición, coronada con su magno evento: los Juegos Interfacultades «Mambises», que por más de 55 años han formado parte de la identidad y del compromiso con la formación integral del estudiante universitario.

Hoy la mambisa universidad agasaja el esfuerzo inquebrantable de una joven deportista que nunca renunció a su Patria y le regaló toda la felicidad posible; ella es de las atletas que ganan medallas y, al mismo tiempo, ganan el alma de un pueblo, dijo.

Manifestó que el título entregado como reconocimiento a la trayectoria ejemplar en el área del deporte pasa a formar parte de la historia universitaria.

Gracias, Durand, por enseñar que lo extraordinario no es ver la línea de llegada, sino atreverse a correr hacia ella con el corazón y la Patria como escudo, expresó Sedal.

En la ceremonia se reconocieron los logros de la atleta, quien ostenta en su palmares 11 preseas de oros en Juegos Paralímpicos, 14 en Campeonatos Mundiales de Paratletismo, 12 en Juegos Para panamericanos, y Grand Prix y otros eventos internacionales.

De igual forma, mereció los reconocimientos a mejor atleta del deporte para discapacitados de Cuba en 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, y fue elegida en el lugar siete de los 50 mejores momentos del deporte en 2015 de los reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional (COI), entre otros.

Los valores personales, la determinación y actitud ante la vida de la santiaguera Omara Durand le han hecho trascender más allá de cualquier obstáculo y ser un paradigma del Deporte revolucionario nacional, y con orgullo ha hecho ondear la bandera cubana en grandes escenarios del deporte internacional.

Foto de la Universidad de Oriente

Nelson Hair Melik Marrero/ ACN

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