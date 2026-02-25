Cuba

Gobierno guatemalteco disminuirá gradualmente uso de médicos cubanos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Guatmela #Médicos

The New York Times: «El gobierno guatemalteco dijo el martes que comenzaría a eliminar gradualmente el uso de médicos cubanos, un programa de casi 30 años que es una fuente vital de ingresos para el gobierno cubano, pero que se ha visto sometido a fuertes presiones por parte del gobierno de Donald Trump.»
Guatemala, con una población de más de 18 millones de habitantes, es el país más reciente de América del que se sabe que ha cancelado el programa de médicos cubanos.
El Ministerio de Salud del país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores médicos, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala. El ministerio dijo que este año comenzaría “un proceso de finalización progresiva” a medida que los trabajadores médicos concluyeran sus misiones». (ALH)

Tomado del Perfil de Facebook de Ana Teresa Badía 

Post Views: 3

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Afectación de 1 790 MW para el pico nocturno del miércoles

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Nota informativa sobre la disponibilidad de carnés de identidad

Redacción TV Yumurí
Cuba

Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Dirección de Transporte adopta medidas ante desabastecimiento

Cultura

Brigada artística recorre a pie centros de Cuba

Ciencia

Cuba apuesta por la ética en el uso de la IA

Deportes

Descartan riesgos en Mundial de Fútbol en México