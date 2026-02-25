Gobierno guatemalteco disminuirá gradualmente uso de médicos cubanos

The New York Times: «El gobierno guatemalteco dijo el martes que comenzaría a eliminar gradualmente el uso de médicos cubanos, un programa de casi 30 años que es una fuente vital de ingresos para el gobierno cubano, pero que se ha visto sometido a fuertes presiones por parte del gobierno de Donald Trump.»

Guatemala, con una población de más de 18 millones de habitantes, es el país más reciente de América del que se sabe que ha cancelado el programa de médicos cubanos.

El Ministerio de Salud del país centroamericano dijo en un comunicado que la brigada cubana estaba formada por 412 trabajadores médicos, incluidos 333 médicos, que trabajaban en todo el sistema de atención a la salud de Guatemala. El ministerio dijo que este año comenzaría “un proceso de finalización progresiva” a medida que los trabajadores médicos concluyeran sus misiones». (ALH)

