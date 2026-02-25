Ciencia

Cuba apuesta por la ética en el uso de la IA

#ciencia #Cuba #IA
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) de Cuba propone hoy un camino alternativo basado en la soberanía, la ética y la justicia social alejada de cualquier tipo de dominación geopolítica.

Al integrar la IA en su proyecto socialista de desarrollo, Cuba moderniza su economía y reafirma su compromiso con un modelo civilizatorio, en el cual la innovación se mide por su contribución al bienestar colectivo, la equidad y la preservación de la identidad cultural, subrayó la viceministra de Comunicaciones, Aylin Febles.

“La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no de intereses corporativos o agendas hegemónicas”, sentenció Febles en un artículo replicado en la página de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

Puntualizó que la Estrategia para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, integrada a la Política para la Transformación Digital de 2024, establece un marco integral que rompe con el paradigma hegemónico al colocar la ética y la justicia social como ejes estructurados.

El plan de la mayor de las Antillas –precisó Febles- articula en seis dimensiones interdependientes: ética y marco normativo; capital humano; aplicaciones y servicios; administración pública; ciencia e innovación y comunicación social.

El primer eje de la estrategia de desarrollo de la IA en Cuba está sostenido por la ética y marco normativo, pues contempla asegurar la protección de datos y la privacidad, además de respetar los derechos fundamentales de las personas.

Esa postura exige especial atención a la gestión ética de los datos utilizados para entrenar algoritmos, incluyendo su origen, calidad y posibles sesgos.

De ahí-explicó Febles- “la estrategia prevé protocolos rigurosos para garantizar la explicabilidad de los sistemas y evitar usos nocivos que atenten contra la intimidad o la dignidad humana, particularmente en sectores sensibles como la salud y la educación”.

Ese enfoque humanista posiciona a Cuba como referente en la construcción de una IA que prioriza al ser humano sobre el lucro corporativo, resaltó la vicetitular antillana. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

