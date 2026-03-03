Deportes

Cubanos Yera y Santos jugarán con Olmecas de Tabasco

Los peloteros cubanos Roel Santos y Yoennis Yera centran hoy sus aspiraciones en el retorno a la Liga Mexicana de Béisbol con el club Olmecas de Tabasco.

Según destacó el conjunto en sus plataformas oficiales, uno de sus principales lanzadores en las últimas campañas el zurdo Yoennis Yera regresará con Tabasco para vivir su quinta campaña con el conjunto, mientras Roel Santos lo hará por séptima ocasión.

Campeón del certamen doméstico cubano con los Cocodrilos de Matanzas, Yera en cuatro incursiones previas con el club de la zona sur, registra marca de 19 victorias, con una efectividad de 3.79 (PCL) y un WHIP de 1.35. En 64 salidas en las que ha alternado en las funciones de abridor y relevista ha retirado 287 bateadores por la vía de los strikes convirtiéndose en uno de los lanzadores más efectivos de la novena.

El veterano jardinero Roel Santos vivirá su séptimo campeonato con los verdes, con los que ostenta 413 indiscutibles, 70 dobles, 23 triples y 24 cuadrangulares en 305 desafíos previos.

Avalados por una carrera con protagonismo en diferentes circuitos profesionales del béisbol caribeño, los beisbolistas cubanos sobresalen entre los refuerzos de los Olmecas de cara a la temporada 2026. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

