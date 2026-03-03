Apolo: Una respuesta tecnológica de la Universidad de Matanzas en estos tiempos 

La Universidad de Matanzas vive un momento de transformación. Como consecuencia directa de la guerra económica y energética impuesta al país, la reorganización de los procesos universitarios —sustentada en la descentralización de las actividades y en la racionalidad de los recursos— ha obligado a extender la modalidad semipresencial a todas las carreras y potenciar el desarrollo del aprendizaje autónomo mediado por tecnologías.

En este complejo contexto, el departamento de Redes ha asumido el reto de garantizar que ningún estudiante quede excluido del acceso a las plataformas digitales. Su más reciente creación se llama Apolo, una aplicación para dispositivos móviles diseñada para facilitar la creación de cuentas y la restauración de contraseñas en el dominio umcc.cu.

La visita al departamento permite comprender la magnitud del esfuerzo. Entre pantallas, servidores y líneas de código, me encuentro con Alejandro, recién egresado de Ingeniería Informática y uno de sus principales desarrolladores, quien explica la filosofía que sustentó el proyecto: «Lo fundamental era que los estudiantes que aún no tenían cuenta institucional pudieran crearla sin tener que trasladarse a la universidad». A través del sitio apolo.umcc.cu, pueden realizar todo el proceso de gestión de manera remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

«Apolo no es solo una aplicación, es una respuesta a las necesidades concretas de nuestros estudiantes», explica otro miembro del equipo. «Cuando el país enfrenta dificultades energéticas y de conectividad, tenemos que asegurar que las soluciones sean ligeras y accesibles».

La aplicación incluye además un completo apartado de preguntas frecuentes, que orienta al usuario paso a paso para resolver dudas y acceder sin dificultades a los servicios digitales de la universidad. «Ya hemos visto como estudiantes de varios municipios han comenzado a generar sus cuentas; eso nos llena de satisfacción», comentan.

Apolo se convierte así en la puerta de entrada al universo digital institucional: sin cuenta no hay acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA); con Apolo, esa puerta se abre y cada estudiante puede acceder a los materiales docentes y científicos.

«Lo más importante es que los estudiantes puedan continuar su formación sin interrupciones», reflexiona el equipo. Entre las funcionalidades está la restauración de contraseñas, algo que también constituía una problemática para algunos”

Apolo es, ante todo, una expresión del talento y la innovación de la comunidad universitaria matancera. Concebida y desarrollada íntegramente por jóvenes de la casa de altos estudios, esta solución informática demuestra que la creatividad y el conocimiento pueden convertirse en herramientas concretas para resolver problemas reales.

En un entorno de limitaciones, el ingenio cubano vuelve a ponerse de manifiesto: no se trata solo de programar una aplicación, sino de contribuir a que la universidad cumpla su misión en tiempos difíciles.

Apolo, desde su especificidad tecnológica, es una contribución a ese esfuerzo colectivo, la demostración de que la capacidad creadora puede encontrar soluciones para que todos accedan a la educación superior, reafirmando que la innovación con rostro humano es posible cuando se trabaja con compromiso y visión de futuro.

