Cuba

Afectación de 1 990 MW en horario pico este martes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Electricidad #Energía #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
A las 06:00 horas de este martes, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional era de 1 155 MW y la demanda, de 2 220 MW, con 1 072 MW afectados, informó la Unión Eléctrica en su parte para la jornada.

Para el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 379 megavatios fuera de servicio.

Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 3 de la CTE Rente, con 35 MW.

Con este pronóstico, la UNE prevé para el pico una disponibilidad de 1 190 MW, con una demanda máxima de 3 150 MW, para un déficit de 1 960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 990 MW en este horario.

En el día de ayer, se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el lunes fue de 1 947 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 132 MWh, con 602 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba Cultura tvyumuri

Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria (+ Fotos)

Redacción TV Yumurí
Cuba tvyumuri

Detenidos en La Habana diez ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba

Redacción TV Yumurí
Cuba

Afectación de 2025 MW en pico nocturno del lunes

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Afectación de 1 990 MW en horario pico este martes

Matanzas

Empeños de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura

Cultura

 Sala de Conciertos desarrolla potencial artístico en niños y jóvenes

Mundo

Desprecio a ONU: Envían a Melania a presidir Consejo de Seguridad