Afectación de 1 990 MW en horario pico este martes

Para el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Entre las principales incidencias, la UNE reporta en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo; en mantenimiento, la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes.

Las limitaciones en la generación térmica alcanzan los 379 megavatios fuera de servicio.

Para el horario pico, se espera la entrada de la unidad 3 de la CTE Rente, con 35 MW.

Con este pronóstico, la UNE prevé para el pico una disponibilidad de 1 190 MW, con una demanda máxima de 3 150 MW, para un déficit de 1 960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 990 MW en este horario.

En el día de ayer, se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación el lunes fue de 1 947 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4 132 MWh, con 602 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación. (ALH)