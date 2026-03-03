Matanzas

Empeños de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura

Por Amanda Pérez Aguerrebere

La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura (UPAAC) Administración Matanzas tiene como objetivo fundamental garantizar el programa de actividades diseñado por la Dirección provincial y sus unidades subordinadas.
Hanle Campanería Flores, directora del centro, explicó que la UPAAC cuenta para ello con diversos departamentos: recursos humanos, aseguramiento y transporte, compras, economía, inversiones y mantenimiento y seguridad y protección.
«De ellos se podría decir que el de economía desarrolla una labor fundamental. Este es el departamento que regula y controla toda la actividad económica de la unidad, tanto en el pago de los talentos artísticos como los pagos gastronómicos, de impresión y todo lo relacionado con la logística de eventos y actividades», amplió.
Al cierre del año 2025 la unidad acogió, junto con la Dirección de Cultura, la creación del Centro de la Música y los Espectáculos.
Durante dicho período de garantizó además la continuidad de los mantenimientos constructivos de la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte, la Casa de Cultura Miguel Faílde, la Dirección provincial y el Centro Coral, explicó Maritza Caballero González, inversionista de la UPAAC.
La unidad además garantiza la seguridad en los distintos centros provinciales.
«Trabajamos con un amplio sistema, dividido en cinco subsistemas, y entre ellos seguridad y protección y el plan contra incendios. Todos comprenden una serie de actividades enfocadas en la seguridad de nuestras ocho instituciones provinciales a lo largo del año», comentó Orlando Corbea Delgado, jefe de seguridad y protección.
La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura desempeña un papel relevante en cuanto a garantizar el desarrollo de la programación cultural en la provincia de Matanzas. (ALH)

