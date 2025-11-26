Cubanos en Copa Mundial de Rock and Roll Acrobático

Lograr la clasificación para el cercano campeonato del orbe y que al menos una de sus parejas accediera a finales en la Copa Mundial de Rock and Roll Acrobático fueron saldos celebrados por el elenco cubano que asistió a la cita que tuvo por sede Moscú, en Rusia.

«El principal objetivo con el que veníamos era asegurar un puesto para el mundial de diciembre en Abu Dabi y estamos felices porque eso se cumplió», dijo a JIT el entrenador principal del conjunto, Michel Maikel Torres.

La dupla formada por Anyeline Arcia y Maikel Morejón es la responsable del mejor resultado conseguido en un certamen que reunió a representantes de 30 naciones, en la escuela de gimnasia de Irina Viner.

«Pasaban siete parejas a finales en la modalidad de Danza Deportiva y casi logramos que fueran dos las que entraran a esa fase», reconoció Michel Mikel, pues terminaron en el octavo puesto Yanay Roll y Keiler Isaias Reyes.

Las actuaciones de los muchachos y muchachas de la Isla, todos debutantes en eventos internacionales, se completaron con el lugar 12 de Dalennis de la Caridad Mumañ y Esteban Reyes.

«Estamos muy contentos, porque además en la competencia por continentes nos llevamos el oro y la plata de América. Y por encima de todo lo mejor es que se disfrutó la competencia, presentarse en una arena como esta con una historia tan grande relacionada con la gimnasia y hacerlo bien es un orgullo», aseguró el también líder del proyecto comunitario Venga la Esperanza, de Punta Brava, en el municipio capitalino de La Lisa.

Entre las coreografías presentadas una en especial resaltó la cubanía, pues se adaptó un mambo al ritmo de rock and roll que es el exigido para la competencia.

Aunque con concursantes diferentes, los cubanos ya fueron finalistas en la fase de la Copa del Mundo acogida por Perú en mayo último, un resultado que fue tenido en cuenta ahora para determinar los clasificados al mencionado certamen del orbe.

Según el sitio web de la Federación Mundial de Danza Acrobática y Swing (WFASD) la cita es el 20 de diciembre en la Arena Mubadala. (ALH)

Eyleen Ríos López/Jit

