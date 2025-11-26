Presentarán Diccionario de términos televisivos

El libro Diccionario de términos más utilizados en la televisión, de Freddy Moros, que publica Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas, será presentado hoy 26 de noviembre, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero.

En el encuentro, el autor y Norma Gálvez, directora de Ediciones En Vivo, dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre la obra, que resulta un valioso instrumento no solo para profesionales y técnicos de ese medio de comunicación, sino también para todos los interesados en conocer el lenguaje televisivo.

Para hacer esta obra –en palabras de Moros– consulté alrededor de medio centenar de libros, aunque la génesis está en mi experiencia adquirida a través de los años; además, incluí varias formulaciones que ayudan a hacer de manera correcta un comentario, una entrevista u otro género periodístico por lo que el diccionario puede utilizarse, de igual manera, en los centros vinculados con la radio y la televisión cubanas, así como en nuestras universidades por su sentido pedagógico.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana, Freddy Moros, quien nació en la capital cubana en 1943, ha estado vinculado desde hace décadas a la Televisión Cubana, donde ha ocupado altas responsabilidades y desarrollado una enriquecedora labor profesional.

Ha ejercido la docencia y en su bibliografía aparecen, entre otros títulos, El reportero de televisión, Algunos apuntes sobre el periodismo en televisión, Los secretos de la entrevista y el montaje en televisión, Dos temas sobre televisión, La entrevista en televisión y La entrevista en los informativos de la televisión. (ALH)

Tomado de ACN

