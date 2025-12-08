Cubanos en clasificatorio centrocaribeño de pesas

Raibet Machado y Otto Oñate, de la división de 60 kilogramos, serán los primeros cubanos en acción este lunes en el inicio del torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Según el calendario divulgado por los organizadores de la lid, con asiento en la propia República Dominicana, durante la jornada inaugural también concursarán los exponentes masculinos de 65 kilos. Ahí se estrenará Arley Calderón.

Entre las damas, en esta propia fecha Ludia Montero (48 kg) pisará primero la plataforma dispuesta en el pabellón José Joaquín Puello, del capitalino complejo deportivo Parque del Este.

Cerca de 264 concursantes en representación de 23 países fueron inscritos para el certamen, dotado de 160 plazas (80 por cada sexo) para el torneo la justa multideportiva regional prevista del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

El certamen es el único de su tipo previsto para este deporte. Las mujeres competirán en las categorías de 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y más de 86 kilogramos. Los hombres lo harán en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y más de 110 kilos. (ALH)

Lianet Escobar Hernández/Jit

