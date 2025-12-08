Regresa a Matanzas Contingente de linieros

Tras el agradecimiento por parte del pueblo y las autoridades del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, el Contingente de linieros Antonio Guiteras, fuerza que permaneció por mas de un mes en tierras orientales, regresa a Matanzas.

El jefe de brigada Liván Morales, comentó que fueron recibidos por Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido en la Ciudad Héroe y en la jornada matutina visitaron el santuario de El Cobre el y cementerio de Santa Ifigenia, un momento alto significado.

El pueblo matancero homenajeará al contingente de linieros , después de haber dedicado 35 días a restañar los daños del huracán Melissa y compartir historias y pasajes de la profunda significación humana del alcance de la solidaridad. (ALH)

