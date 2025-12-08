Matanzas

Regresa a Matanzas Contingente de linieros

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Contingente de linieros #Matanzas #Melissa

Tras el agradecimiento por parte del pueblo y las autoridades del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba, el Contingente de linieros Antonio Guiteras, fuerza que permaneció por mas de un mes en tierras orientales, regresa a Matanzas.

El jefe de brigada Liván Morales, comentó que fueron recibidos por Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido en la Ciudad Héroe y en la jornada matutina visitaron el santuario de El Cobre el y cementerio de Santa Ifigenia, un momento alto significado.

El pueblo matancero homenajeará al contingente de linieros , después de haber dedicado 35 días a restañar los daños del huracán Melissa y compartir historias y pasajes de la profunda significación humana del alcance de la solidaridad. (ALH)

José Miguel Solís/Radio 26

Post Views: 3

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura Matanzas tvyumuri

Premio por la Obra de la Vida a tres matanceros en FIART

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Evocación de Gaspar Betancourt Cisneros, el Lugareño

Luis Ernesto Martínez González
Destacados Matanzas

Conmemoran en Colón aniversarios 129 de la caída en combate del General Antonio Maceo y 36 de la Operación Tributo

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Ciencia

Convierten imágenes mentales en texto con IA

Mundo

Amenaza de tsunami tras terremoto en Japón

Matanzas

Regresa a Matanzas Contingente de linieros

Deportes

Cubanos en clasificatorio centrocaribeño de pesas