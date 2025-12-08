Mundo

Amenaza de tsunami tras terremoto en Japón

Un sismo de magnitud 7,6 se ha registrado este lunes frente a la costa este de la prefectura japonesa de Aomori, según comunicó la Agencia Meteorológica nipona.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad intermedia de 50 kilómetros.

Las autoridades también han emitido alerta de tsunami para zonas del Pacífico, en particular, las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Se esperan olas de aproximadamente 3 metros de altura y se insta a los residentes de la zona costera a evacuar inmediatamente.

Además, debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku, en el noreste del país. (ALH)

Tomado de Rusia Today

