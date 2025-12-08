Lizt Alfonso Dance Cuba convoca

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) anunció que reunirá a disímiles generaciones de la compañía y la escuela en el espectáculo 1, 2, 3… ¡todos a escena!, tradicional en esta época del año.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, el prestigioso elenco profesional, miembros de los Talleres Vocacionales, el Ballet Infantil y Juvenil participarán en estas funciones en las que podrá apreciarse la progresión de los estudiantes hasta la más alta instancia.

La sala Avellaneda del Teatro Nacional acogerá la puesta de 1, 2, 3… ¡todos a escena!, los días 13 y 14 de diciembre, a las 19:00 y 17:00, hora local, respectivamente.

Durante el espectáculo ya habitual en cada cierre de año, se estrenarán coreografías con el estilo propio de LADC: la danza fusión, aglutinador de elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares cubanos, afrocubanos y urbanos.

A la vez, se repondrán obras que forman parte del repertorio de la compañía fundada en 1991 por Lizt Alfonso, directora, maestra y coreógrafa que ha sido reconocida como Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En 2025, el conjunto profesional se presentó por primera vez en Tailandia y Bulgaria, con excelente recepción de crítica y público. (ALH)

