Salvadoreños expresan solidaridad con Cuba

Organizaciones salvadoreñas expresaron su solidaridad con Cuba y demandaron el cese del bloque estadounidense a la isla.

El sexto encuentro nacional del grupo de amigos del 26 de julio, un campamento en territorio cubano que fue centro de atención a lisiados y lisiadas de guerra, y miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, expresó su agradecimiento por la atención médica recibida.

Según el activista Raúl Martínez, fue un reencuentro de “amistad y hermandad” en el cual cerca de 200 personas procedentes de varios departamentos del país se reunieron en Usulután para expresar su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba.

Como muestra de esa solidaridad se recaudaron fondos para solventar algunas necesidades del pueblo cubano enfrentado al bloqueo de Estados de Unidos, cuyo cese fue una demanda central del evento. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1