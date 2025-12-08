Los países europeos han sufrido pérdidas económicas acumuladas de 1,6 billones de euros en cuatro años debido a las sanciones antirrusas, informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El comunicado del ministerio dado a conocer este domingo en el sitio web oficial de la cancillería indicó que Rusia se enfrentó a una presión económica sin precedentes, pero logró mantener su resiliencia y asegurar un crecimiento continuo.

“Ha quedado claro que las medidas coercitivas unilaterales están causando graves daños a quienes las inician. Tan solo las restricciones antirrusas costarán a la economía europea hasta 1,6 billones de euros en pérdidas entre 2022 y 2025”, enfatizó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La cartera diplomática añadió que las medidas coercitivas unilaterales frenan la formación de un orden mundial justo y multipolar y sirven como herramienta de las políticas neocoloniales del Occidente colectivo, cuyo objetivo es mantener el dominio y limitar el desarrollo de los países mayoritarios del mundo.

La declaración también señala que Rusia, junto con sus socios responsables, tiene la intención de continuar la lucha contra las medidas restrictivas ilegítimas y otras manifestaciones del neocolonialismo para construir una arquitectura justa sin los dictados de las sanciones.

Anteriormente, The National Interest informó que la economía de Alemania había sido «destrozada» por las sanciones impuestas contra Rusia. En tanto el canciller húngaro, Péter Szijjártó, señaló que las restricciones a los suministros de hidrocarburos rusos socavan la estabilidad energética de los países de la Unión Europea.

Prensa Latina

