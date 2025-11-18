Cocodrilos regresan a casa

Tras más de un mes fuera de sus predios del estadio Victoria de Girón, los Cocodrilos de Matanzas regresan hoy a casa al enfrentar a los Leones de Industriales, en duelo de la 64 Serie Nacional de Béisbol de Cuba.

Los dirigidos por Armando Ferrer afrontarán el compromiso ante los Leones con la satisfacción de haber cumplido de forma satisfactoria un periplo fuera de casa en medio de múltiples lesiones que no les imposibilitaron el mantenerse en la élite del campeonato.

Con balance de 31 sonrisas y 19 derrotas, los Saurios terminaron compromisos de alto voltaje, con los actuales campeones Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín, líderes de la temporada, como últimos rivales.

El regreso a casa, planteado un poco después de lo previsto originalmente tras ajustes en el calendario de la temporada como consecuencia del paso del Huracán Melissa por tierras orientales, trae a Matanzas una de las subseries de mayor rivalidad en la última década.

Industriales, con balance de 29-18, se ubica tercero del campeonato, a solo un juego de los Saurios, y trae en sus filas a un pelotero leyenda de los Cocodrilos: Ariel Sánchez, quien sin dudas será un atractivo extra del pleito entre ambos.

Sánchez, próximo a arribar a los 2200 indiscutibles en su trayectoria deportiva en Cuba, la gran mayoría con Matanzas, emprendió camino a la capital de todos los cubanos esta temporada y tendrá enfrente esta vez el color rojo por el cual sudó mucho en los terrenos cubanos.

El pantano de los Cocodrilos y su fanaticada contaban los días para ver a sus peloteros en acción, con la mira en la clasificación que fue esquiva en la temporada última y el poder disfrutar de un compromiso que pudiese repetirse en los play off dada la calidad de ambas novenas.

Desde hoy y hasta el domingo 23 de noviembre, Rojos y Azules despertarán tensiones en busca de acercarse a los líderes Cachorros (31-18) y dar esos pasos que restan hacia el camino de los play off en aras de luchar por un título esquivo para Industriales desde 2010 y para Matanzas desde 2019, pese a estar sus equipos entre lo mejor de Cuba en la última década. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

