Alcanzan matanceros premios en el Festival de Cine de Invierno

Cuatro audiovisuales matanceros se alzaron con premios en el 42 Festival de Cine de Invierno, de Santa Clara, uno de los más importantes eventos del movimiento cineclubista en el país.

La provincia participó con obras de los cineclubes Fusión, Génesis y Producciones Blea.

En informacion del presidente de la delegación, el especialista y promotor Vladimir Pérez Padrón, se conoció que el documental «Padilla«, de los realizadores Lester Garlobo y Daniela Daniel, del grupo Fusión obtuvo Premio en Dirección de Arte.

También logró sendos lauros el animado «Mi amante la Tierra», del realizador Carlos Daniel Hernández León, al acaparar el Premio de Banda Sonora y el Premio de Música Original.

Por su parte, la creadora María Eloilda Flores Rodríguez, del cineclub «Ramón Vega», de Calimete, alcanzó el Premio Rafael González Arteaga, que otorga la Casa de Cultura Juan Marinello, y la Asociación Hermanos Saíz entregó su máximo galardón a Ibrayan Rodríguez, del cineclub Génesis, de Jagüey Grande por el animado «Puros recuerdos«.

El Festival de Invierno, evento cinematográfico del cine club Cubanacán, contiene el espíritu de perseverancia del movimiento cineclubista cubano, surgido con el objetivo de exaltar la apreciación cinematográfica a partir de obras del cine nacional e internacional.

Matanzas mantiene su participación activa y sus miembros han demostrado tener el talento y la capacidad para crear sus propios materiales.

A lo largo de estos años manifiestan esas virtudes de eficiencia y constancia con numerosos lauros, así como al patentizarse una continuidad generacional encomiable. (ALH)

María Elena Bayón Mayor/Radio 26
