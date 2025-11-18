Campesinos betancourenses envían donativo a holguineros

Campesinos de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) José Díaz y Victoria de Girón, pertenecientes al municipio de Pedro Betancourt, donaron productos agrícolas a la provincia de Holguín, afectada por los embates del huracán Melissa. La acción se organizó de manera colectiva entre los productores de ambas entidades, con el objetivo de contribuir al abastecimiento de alimentos en ese territorio oriental.

La entrega incluyó viandas, hortalizas y otros renglones de primera necesidad, recolectados en jornadas de trabajo coordinadas por los asociados de las cooperativas. Los productos fueron acopiados y trasladados en condiciones que preservan su calidad y conservación, como parte de un esfuerzo que refleja la capacidad organizativa del sector campesino betancourense.

Danisleidys Fundora García, miembro del Buró municipal del Partido en Pedro Betancourt, explicó que la iniciativa responde a la voluntad de los productores de acompañar a otras provincias en estos momentos de necesidad. (ALH)