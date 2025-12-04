Árbitros cubanos celebran su día

La máxima de seguir aportando al sistema deportivo del que constituyen pilar inspira a los árbitros cubanos, que hoy celebran su día con la satisfacción de varias metas cumplidas y el saberse parte imprescindible de lo que se logra desde la base.

Sin su quehacer dentro y fuera de los terrenos de juego no habría actividad deportiva. Los árbitros son figuras claves desde cualquier lid comunitaria hasta las grandes competiciones internacionales, todas asumidas con profesionalidad y la imparcialidad que les caracteriza.

Los cubanos se sienten fieles herederos de un Amado Maestri que con la más digna de las actitudes defendió a aquellos estudiantes que en 1957 protestaron en el entonces Estadio del Cerro contra la dictadura batistiana.

Su ejemplo se ha multiplicado en un movimiento que cada día busca formar nuevos profesionales. Son muchos los reconocidos en federaciones internacionales y poseedores de rango que les permiten llevar al mundo el prestigio del deporte de la Mayor de las Antillas.

A manera de celebración trascendió el encuentro nacional de los dedicados a esta profesión, una cita que sirvió para reconocer a los más destacados y dar una mirada a lo conseguido en los últimos 12 meses.

Los cursos de superación ocuparon parte importante de la agenda. Hubo presencia internacional como respuesta a las convocatoria de varias federaciones –tanto presencial como online–, y se organizaron 23 seminarios nacionales de actualización y formación, 57 de carácter provincial y 363 de base.

Estos últimos, fundamentalmente dedicados nuevos profesionales para cubrir las necesidades de eventos municipales o regionales.

Como árbitro internacional más destacado se eligió a Faustino Heredia, por su trabajo en justas de atletismo y paratletismo de los juegos escolares y pioneriles, y lides fuera de fronteras como los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025 y los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025.

La otrora estrella de la maratón, Emperatriz Wilson, sobresalió en la categoría nacional como parte de un reconocimiento que también se extendió a otras categorías.

Es claro que en esta esfera siempre habrá mejoras por hacer, por tratarse de una labor demandada de constante actualización en todos los niveles, y los dedicados a ella en Cuba lo saben.

Como conocen también del compromiso que asumen en cada presentación, a tono con lo cual realizan su trabajo con el orgullo de «emular» con los grandes campeones formados en esta pequeña isla. (ALH)

Tomado de Jit

Post Views: 1