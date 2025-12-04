Cultura

Premiarán concurso Kike Morúa In Memoriam

Por Ana Valdés Portillo

La primera ronda del concurso de interpretación Kiki Morúa In Memoriam tuvo lugar en el cabaret Continental, de Varadero, con la participación de los 15 concursantes acreditados.

Este evento ya llega a su décimo tercera edición, siempre como parte de la Jornada de la Cultura del consejo popular Varadero, ciudad balneario fundada el 5 de diciembre de 1887.

Se presentaron mas de una veintena de trabajos en prosa, poesía y décimas de provincias como Pinar del Rìo, Santiago de Cuba, Cienfuegos, La Habana, Matanzas y Camagüey, entre otras.

El jurado analizó todas las obras y determinó dar un primer premio compartido, un segundo y tercer lugares y una mención especial, que serán divulgados en la jornada de clausura.

La academia ABC fue el lugar de la acreditación y las sesiones de análisis del jurado de este premio literario que cada año tiene más participantes.

La premiación del concurso de interpretación se realizará mañana viernes 5 de diciembre y se otorgarán cuantos premios estime el jurado y uno especial de la popularidad que concede el público.

El propio día 5 se pondrá una tarja dedicada a Los Zafiros, en la casa donde vivió Kike Morúa, uno de los fundadores y gestor de la idea de este afamado colectivo musical que hizo historia en la década de los años 60 y 70. (ALH)

By Ana Valdés Portillo

