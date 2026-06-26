Teatro Tuyo estrena obra unipersonal en la Sala Pepe Camejo

El colectivo Teatro Tuyo presentará este fin de semana el espectáculo unipersonal «Umbral», a cargo del actor Ernesto Parra, conocido artísticamente como Papote.

Las funciones serán el sábado 27 y el domingo 28 de junio, a las 11:00 am, en la Sala Pepe Camejo, como parte de las acciones culturales por la inauguración del Verano en Matanzas.

La puesta en escena, que constituye el más reciente estreno de la agrupación, propondrá al público matancero una propuesta que explora las fronteras entre la realidad y la imaginación.

Bajo el sello del Ministerio de Cultura, el espectáculo llega con la calidad que caracteriza a este colectivo, reconocido por su trayectoria en las tablas locales y nacionales.

La función del domingo coincide con la jornada central de los festejos por el inicio del verano, que complementará la variada programación cultural para el disfrute de las familias. (ALH)

Con información del perfil de Facebook de Cultura Matancera

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