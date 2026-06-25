La Asociación de Artistas Escénicos de la Union Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Matanzas convoca a todos los creadores teatrales de todo el país a un nuevo certamen de la Beca de Creación Dramatúrgica «Santa Camila de la Habana Vieja» 2026. Está edición rendirá homenaje al legado de José Ramón Brene.

El concurso acepta proyectos de obras dramáticas en desarrollo. Los autores pueden enviar propuestas tanto para el público infantil como para el adulto. Cada participante entregará el título, la fundamentación, sus datos personales, un currículo corto y un fragmento que abarque hasta la mitad de la obra.

Prestigiosas figuras de la escena nacional integran el jurado que evaluará los proyectos. El autor seleccionado obtendrá un premio en metálico de 12 mil CUP. La entrega oficial de este estímulo acontecerá el 12 de noviembre de 2026, durante las celebraciones por la Jornada del Premio Milanés.

La recepción de los trabajos cierra el próximo 1 de septiembre de 2026. Los interesados enviarán sus textos en formato digital con letra Arial 12 y un interlineado de 1.5. Toda la documentación se recibirá únicamente mediante la dirección electrónica uneac.artescenicas@gmail.com.

El creador galardonado firmará el compromiso de concluir la pieza para noviembre de 2027. En esa fecha, un colectivo teatral de la ciudad de Matanzas asumirá la presentación del texto final ante el público. El estreno se realizará mediante el formato de una lectura dramatizada.

Foto: tomada del perfil de facebook de la UNEAC en Matanzas

Post Views: 4