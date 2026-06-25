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Celebran aniversario 44 de la Casa de Cultura Federico Villoch en Ceiba Mocha

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #casa de cultura #Casa de la Cultura Federico Villoch #Ceiba Mocha #TV Yumurí Matanzas

El colectivo de la Casa de Cultura Federico Villoch, en Ceiba Mocha, festejó recientemente el aniversario 44 de su fundación. La celebración contó con una gala artística donde niños y niñas del territorio fueron los protagonistas. 

Durante el festejo se presentaron los pequeños integrantes de los talleres de música con canciones, coreografías y dinámicas teatrales. Estas presentaciones reflejan el trabajo continuo de la institución para mantener vivas las expresiones artísticas y brindar opciones de entretenimiento sano a los habitantes de la comunidad.

Una mención especial merece Marta Roche, instructora de música encargada de preparar a los alumnos para este evento. Reconocida en Ceiba Mocha por liderar espacios fijos de gran aceptación popular, como peñas de música del recuerdo y encuentros de boleros, además de su constancia en guiar el talento infantil.

Fundada en junio de 1982, la institución lleva el nombre de Federico Villoch, célebre periodista y comediógrafo nacido en la localidad en 1868. A lo largo de sus más de cuatro décadas, el centro ha preservado las tradiciones de la zona, consolidándose como el núcleo del movimiento de artistas aficionados.

Foto: imagen tomada de la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas.  

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By Brian Alonso Hernández

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