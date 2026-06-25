El colectivo de la Casa de Cultura Federico Villoch, en Ceiba Mocha, festejó recientemente el aniversario 44 de su fundación. La celebración contó con una gala artística donde niños y niñas del territorio fueron los protagonistas.

Durante el festejo se presentaron los pequeños integrantes de los talleres de música con canciones, coreografías y dinámicas teatrales. Estas presentaciones reflejan el trabajo continuo de la institución para mantener vivas las expresiones artísticas y brindar opciones de entretenimiento sano a los habitantes de la comunidad.

Una mención especial merece Marta Roche, instructora de música encargada de preparar a los alumnos para este evento. Reconocida en Ceiba Mocha por liderar espacios fijos de gran aceptación popular, como peñas de música del recuerdo y encuentros de boleros, además de su constancia en guiar el talento infantil.

Fundada en junio de 1982, la institución lleva el nombre de Federico Villoch, célebre periodista y comediógrafo nacido en la localidad en 1868. A lo largo de sus más de cuatro décadas, el centro ha preservado las tradiciones de la zona, consolidándose como el núcleo del movimiento de artistas aficionados.

Foto: imagen tomada de la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas.

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