Pesistas cubanos definen ruta crítica hacia la cita centrocaribeña

El Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello recibirá las acciones del levantamiento de pesas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La disputa por las medallas acontecerá entre el 4 y el 8 de agosto en el Parque del Este. Los halteristas cubanos ultiman detalles organizativos para asegurar una cosecha destacada en la justa regional.

Una estrategia diferenciada marcará la preparación de las principales figuras de la Isla en las próximas semanas. La subcampeona del orbe, Marifelix Sarría, permanecerá en Cuba para el ajuste fino de sus rutinas de fuerza. El preparador Yoanni Giniebra guiará las sesiones locales de la atleta con el fin de garantizar su óptima forma competitiva.

Por su parte, un grupo de cinco pesistas experimentará un cambio de escenario en sus entrenamientos diarios. Ludia Montero, Yeniuska Mirabal, Otto Oñate, Edisnel Corrales y Yorelvis Machado buscarán mejoras colectivas en el extranjero. El comisionado nacional, Camilo Reynaldo Ramírez, avala este plan de trabajo para el crecimiento de sus atletas.

Asimismo, los entrenadores Lázaro Rivera y Vicente Gálvez buscarán un aumento sustancial en la intensidad de las cargas físicas. El diseño metodológico potenciará un descanso adecuado ante las altas exigencias del período actual de preparación.

La implementación de este esquema técnico arrancará de manera oficial el venidero 19 de julio. En esa fecha, la primera parte de la delegación criolla tomará rumbo hacia la República Dominicana. Este viaje completará la estrategia del cuerpo técnico para asegurar el éxito en la venidera cita multidisciplinaria.

Foto: imagen tomada de JIT.

Con Información tomada de JIT.

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