El Consejo de Ministros analizará este miércoles las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el presente mes, las cuales han sido enriquecidas con las consideraciones del Buró Político, y las intervenciones realizadas en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista y en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

El proceso de transformaciones mantiene una ruta continua de perfeccionamiento desde el año 2011. Las nuevas modificaciones buscan un impacto positivo directo en la gestión interna y en la estructura productiva de la sociedad.

La validación final de estas decisiones acontece este miércoles durante una sesión de trabajo de alta relevancia estatal. El Consejo de Ministros evalúa minuciosamente cada uno de los acápites de las transformaciones aprobadas. El máximo órgano de Gobierno tiene la responsabilidad de coordinar la aplicación práctica de estas estrategias.

El portal web oficial www.soberania.gob.cu anunciará próximamente el contenido total de las nuevas regulaciones del país. Los textos definitivos mostrarán los caminos para la actualización del Modelo Económico Cubano. Dichas normativas representan una respuesta soberana ante las urgencias financieras y organizativas de la nación en el escenario actual.

Foto: imagen tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

Con Información tomada de Juventud Rebelde.

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