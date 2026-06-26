Pronostican 2245 MW de afectación para este viernes

Para el horario del mediodía, se estima una afectación de 1.550 MW.

Durante la jornada de ayer, el servicio se vio afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas, extendiéndose la afectación durante toda la madrugada. El punto más crítico se alcanzó a las 8:50 de la noche, con una máxima afectación de 2.208 MW.

Los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron ayer 5.001 MWh, con una potencia máxima de 775 MW entregada en el horario del mediodía.

El parte de la Unión Eléctrica reporta fuera de servicio por avería varias unidades clave: la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Además, se encuentran en mantenimiento: la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, las unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, y la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

En total, 311 MW se encuentran fuera de servicio por estas causas.

Un total de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible, lo que representa 890 MW.

Tampoco están operativas la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa.

En total, suman 1.203 MW indisponibles por problemas de combustible.

Pronóstico para el horario pico:

Para la hora de mayor demanda, la Unión Eléctrica prevé la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 65 MW y la salida de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 75 MW.

Se estima una disponibilidad de 1.065 MW para una demanda máxima de 3.200 MW, lo que arroja un déficit de 2.215 MW.

De mantenerse las condiciones actuales, la afectación podría alcanzar los 2.245 MW en el horario pico. (ALH)

Tomado de Cubadebate