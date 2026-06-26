Con una contundente reafirmación de su apuesta por una educación crítica, humanista y adaptada a las complejidades contemporáneas, concluyó en la Universidad de Matanzas el XV Simposio Internacional Educación y Cultura.

El evento académico, que celebró tres décadas de labor ininterrumpida a favor de la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, consolidó su posicionamiento como un espacio de referencia imprescindible para el diálogo interdisciplinario y la construcción colectiva de saberes ante los desafíos pedagógicos actuales.

Durante tres jornadas del evento, los participantes accedieron a un riguroso programa científico que abarcó la presentación de 18 conferencias magistrales, dos mesas redondas y dos talleres prácticos. Asimismo, el debate científico se enriqueció sustancialmente mediante la exposición de 178 ponencias y 113 pósteres académicos.

Bajo la guía del Dr. C. Escribano Hervis, coordinador general del simposio, la cita distinguió por una enriquecedora diversidad geográfica e institucional al combinar con acierto las modalidades presencial y virtual. Delegados procedentes de Angola, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá, Perú, México y Cuba confluyeron en las plataformas y salones de la Casa de Altos Estudios matancera.

Momentos cumbres y de mayor emotividad dentro de la jornada de clausura fue la entrega de la alta categoría de Profesor Invitado de la Universidad de Matanzas al Dr. C. Santiago León Martínez, destacado profesor e investigador titular de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo».

Al agradecer la honrosa distinción académica, el Dr. León Martínez —quien de igual forma se desempeña como director de la revista científica Acción, miembro pleno del Comité Consultivo de SciELO Cuba y fundador de la Red Latinoamericana de Revistas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ratificó su entrañable vínculo con la institución académica matancera. El distinguido profesor reiteró, además, su total disposición de continuar tributando de manera activa a los proyectos formativos e investigativos de la universidad, en un perenne compromiso con el beneficio y la proyección internacional de la cultura física cubana.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas

Con información del Perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas

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