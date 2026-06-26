Senado de EE. UU. frena la guerra de Donald Trump contra Irán  

El Senado de los Estados Unidos asestó un duro golpe político a la administración de Donald Trump este martes 23 de junio de 2026, al aprobar con una ajustada votación de 50 contra 48 una resolución sobre poderes de guerra que le ordena retirar las fuerzas militares norteamericanas de Irán. Esta histórica decisión legislativa frena una intervención armada que ya acumulaba cuatro meses de ilegalidad por carecer del aval del Congreso, respondiendo además al masivo rechazo de una ciudadanía afectada económicamente por el conflicto.

El dictamen en la Cámara Alta fue posible gracias a que los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy rompieron la disciplina de su partido para unirse a los demócratas, con la única excepción del demócrata John Fetterman. Al tratarse de una resolución concurrente con la aprobada por la Cámara el 3 de junio, el texto no requiere la firma del presidente para entrar en vigor y actúa como un grillete político en una contienda calificada por la agencia AP como una de las peores incursiones exteriores.

Detrás de este histórico giro en el Capitolio pesa la asfixia de la economía doméstica del ciudadano común debido a la crisis energética global provocada por el doble bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz. Según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos, apenas el 24 por ciento de los estadounidenses apoya la guerra, mientras que el 63 por ciento duda que el acuerdo preliminar firmado el pasado 17 de junio entre Trump y el mandatario iraní Masoud Pezeshkian garantice una paz duradera, publicó Juventud Rebelde.

La respuesta del gobernante en su red Truth Social fue inmediata, tachando la votación de antipatriótica justo cuando planea solicitar 80 000 millones de dólares adicionales para la guerra, que se sumarían al presupuesto del Pentágono de 1.5 billones de dólares. Tras el dictamen, movimientos pacifistas internacionales como la organización CODEPINK celebraron la decisión, lo cual reaviva a su vez las demandas populares que exigen el fin de las hostilidades y el bloqueo económico contra Cuba, recrudecido por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Foto: imagen tomada de Juventud Rebelde.

Con información tomada de Juventud Rebelde.

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