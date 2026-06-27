Un estudio científico reveló que la falla de San Andrés y la de San Jacinto alcanzaron su mayor nivel de tensión tectónica en mil años. El hallazgo incrementa el riesgo de un terremoto simultáneo altamente destructivo sobre un corredor de alta densidad poblacional que incluye a la ciudad de Los Ángeles.

La investigación utilizó un avanzado modelo físico en 4D para reconstruir un milenio de actividad sísmica basado en datos geológicos y radiocarbono. El peligro principal radica en la interacción actual de ambas fallas en el Paso del Cajón, una zona estratégica calificada por los sismólogos como un «portal sísmico».

Históricamente, este punto actuaba como una puerta natural que bloqueaba el avance de las rupturas tectónicas entre ambos sistemas. Sin embargo, el nuevo escenario detectado muestra que las dos fallas están bajo una presión crítica casi idéntica, lo que facilitaría una destructiva ruptura conjunta y masiva a la vez.

Aunque el informe científico aclara que no es posible predecir con exactitud la fecha del próximo gran terremoto, el sistema se encuentra bajo un estrés extremo. Los autores enfatizan que comprender estos modelos resulta indispensable para la planificación de infraestructuras y la preparación de emergencias en las regiones expuestas.

Foto: imagen tomada de Juventud Rebelde.

Con Información tomada de Juventud Rebelde.

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