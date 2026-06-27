Cultura Matanzas tvyumuri

AfroAtenas promueve respeto a la diversidad y el fin de los estigmas

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Actividades culturales #Matanzas. TV Yumuri #proyecto comunitario afroatenas

El proyecto sociocultural AfroAtenas alzó su voz en este Mes del Orgullo para conectar la dignidad humana, la diversidad y la no violencia en una jornada que entrelazó de manera armónica tres fechas fundamentales que confluyen cada 25 de junio. La iniciativa unió el Día de la Gente de Mar, el Día Mundial del Vitíligo y el Día Naranja en un reclamo unificado por los derechos ciudadanos. 

Como parte esencial de la cultura matancera, la jornada rindió homenaje a quienes viven y construyen identidad desde las costas de la llamada Atenas de Cuba, reafirmando el estrecho vínculo de esta urbe de ríos y puentes con su entorno marítimo. La conmemoración del Día Mundial del Vitíligo se convirtió en un llamado directo a romper estigmas y apostar por el amor propio.

Asimismo, en el marco del Día Naranja, el activismo comunitario reafirmó su compromiso permanente contra toda forma de violencia de género, alertando que el reloj de las agresiones cotidianas sigue activo y contabiliza más de 300 casos de feminicidios en el país, lo que exige una postura de «ni un paso atrás» en la defensa de la dignidad. Con el acompañamiento de la Dirección Municipal de Cultura de Matanzas AfroAtenas demostró una vez más que no existe transformación real sin inclusión, consolidando un espacio de resistencia y educación para lograr una sociedad guiada por la equidad y la justicia social.

Foto: imagen tomada del perfil de facebook de Afroatenas Callejón de las Tradiciones. 

Con información tomada de perfil de facebook de Afroatenas Callejón de las Tradiciones.

Post Views: 3

By Brian Alonso Hernández

Entradas relacionadas

Ciencia Destacados Mundo tvyumuri

Tensión crítica en falla de San Andrés

Brian Alonso Hernández
Destacados Mundo Politica tvyumuri

Senado de EE. UU. frena la guerra de Donald Trump contra Irán  

Brian Alonso Hernández
Destacados Educación Matanzas tvyumuri

Concluye XV Simposio Internacional Educación y Cultura en la Universidad de Matanzas

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura Matanzas tvyumuri

AfroAtenas promueve respeto a la diversidad y el fin de los estigmas

Ciencia Destacados Mundo tvyumuri

Tensión crítica en falla de San Andrés

Destacados Mundo Politica tvyumuri

Senado de EE. UU. frena la guerra de Donald Trump contra Irán  

Destacados Educación Matanzas tvyumuri

Concluye XV Simposio Internacional Educación y Cultura en la Universidad de Matanzas