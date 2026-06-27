El proyecto sociocultural AfroAtenas alzó su voz en este Mes del Orgullo para conectar la dignidad humana, la diversidad y la no violencia en una jornada que entrelazó de manera armónica tres fechas fundamentales que confluyen cada 25 de junio. La iniciativa unió el Día de la Gente de Mar, el Día Mundial del Vitíligo y el Día Naranja en un reclamo unificado por los derechos ciudadanos.

Como parte esencial de la cultura matancera, la jornada rindió homenaje a quienes viven y construyen identidad desde las costas de la llamada Atenas de Cuba, reafirmando el estrecho vínculo de esta urbe de ríos y puentes con su entorno marítimo. La conmemoración del Día Mundial del Vitíligo se convirtió en un llamado directo a romper estigmas y apostar por el amor propio.

Asimismo, en el marco del Día Naranja, el activismo comunitario reafirmó su compromiso permanente contra toda forma de violencia de género, alertando que el reloj de las agresiones cotidianas sigue activo y contabiliza más de 300 casos de feminicidios en el país, lo que exige una postura de «ni un paso atrás» en la defensa de la dignidad. Con el acompañamiento de la Dirección Municipal de Cultura de Matanzas AfroAtenas demostró una vez más que no existe transformación real sin inclusión, consolidando un espacio de resistencia y educación para lograr una sociedad guiada por la equidad y la justicia social.

Foto: imagen tomada del perfil de facebook de Afroatenas Callejón de las Tradiciones.

Con información tomada de perfil de facebook de Afroatenas Callejón de las Tradiciones.

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