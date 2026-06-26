Un potente terremoto sacude a Japón

Un terremoto, con magnitud preliminar 5,6, se produjo la noche de este viernes (hora local) en Japón, comunicó la agencia meteorológica del país asiático.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20 kilómetros con el epicentro en la prefectura de Yamanashi. No se emitió alerta de tsunami.

Mientras, la agencia Kyodo informó que se han suspendido los servicios del tren bala Shinkansen entre Tokio y la ciudad de Shizuoka.

La jornada anterior, Japón ya registró un sismo de magnitud 6,9 que afectó severamente la localidad de Hashikami, en la prefectura de Aomori. El epicentro estuvo frente a la costa de Iwate, a unos 50 kilómetros de profundidad. Se produjo casi simultáneamente con el doble terremoto que golpeó Venezuela, que ha dejado múltiples víctimas mortales y heridos y enormes daños.

Tanto Japón como Venezuela se encuentran en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, también conocido como Anillo de Fuego. Se trata de una vasta franja geológica que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Se estima que alrededor del 90 % de todos los terremotos ocurren dentro de esta zona, que además alberga cerca del 75 % de los volcanes activos del mundo. (ALH)

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