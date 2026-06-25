Critica Canciller cubano postura de la OEA sobre la Isla

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó el silencio de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las acciones de hostilidad que mantiene el gobierno de Estados Unidos hacia la nación caribeña.

A través de la red social X, el jefe de la diplomacia antillana tachó de vergonzoso que la Secretaría General del organismo manifieste inquietud por el escenario interno de la isla sin hacer mención alguna a las presiones políticas, energéticas y financieras dictadas por Washington. Rodríguez Parrilla denunció que estas disposiciones coercitivas se han intensificado con el claro propósito de ahogar la economía del país y perjudicar el bienestar de los ciudadanos.

Entre las agresiones directas de la Casa Blanca, el canciller enumeró el recrudecimiento del bloqueo comercial, las advertencias sobre el uso de la fuerza militar, el cerco al suministro de energía y el castigo a empresas del exterior que realizan operaciones en el territorio nacional.

El titular cubano exigió a la institución continental romper su inacción ante lo que describió como un castigo colectivo e ilegal que atropella las normas internacionales y las libertades humanas fundamentales. Asimismo, exhortó al secretario general del foro regional a no convertirse en colaborador de estos abusos contra el pueblo cubano.

Foto: imagen tomada de Prensa Latina.

Con Información tomada de Cubadebate.

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