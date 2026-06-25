Cuba Salud social

Cuba brinda apoyo y asistencia médica a Venezuela tras sismos en el territorio

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #amistad con los pueblos #Amistad Cuba Venezuela #Matanzas. TV Yumuri #Terremoto

Un contingente de profesionales de la salud cubanos trabaja de manera activa en la atención a las víctimas provocadas por los recientes terremotos en la zona central de Venezuela. El mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, reiteró este respaldo a través de la red social X, donde transmitió su pésame y total solidaridad con la nación sudamericana.

Para hacer frente a la emergencia, el gobierno venezolano ha implementado diversas medidas económicas y de rescate. Se habilitaron 200 millones de dólares como partida financiera inicial para levantar nuevamente las viviendas y centros médicos dañados, a la vez que se estructurarán créditos bancarios y un fondo de emergencia complementario para amortiguar los efectos de la crisis. Asimismo, las autoridades solicitaron el apoyo del sector privado para el arrendamiento de equipos pesados de construcción que ayuden a agilizar la limpieza de las calles.

Mientras brigadas de salvamento internacionales coordinadas por la ONU arriban al territorio, la red asistencial pública y el Estado Mayor de Contingencia continúan desplegados a tiempo completo. Además, se programó una jornada de oración ecuménica a las 7:00 p.m. (hora local) dedicada a las personas que todavía se encuentran atrapadas bajo las estructuras colapsadas.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mandó un mensaje a la población al asegurar que el país superará esta situación con mayor unidad y fortaleza, publicó Prensa Latina.

Foto: imagen tomada de Prensa Latina. 

Con Información tomada de Prensa Latina.

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By Brian Alonso Hernández

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