Desconexión de la CTE Antonio Guiteras tras nueva avería

La central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, sufrió una nueva avería que obligó a programar la desconexión controlada de su unidad generadora del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según el director de Producción, ingeniero Jorge González Chávez, las primeras evaluaciones apuntan a un fallo en el alimentador, componente que recientemente recibió el reemplazo de más de un centenar de uniones durante labores de mantenimiento.

Técnicos y expertos de la planta analizan las posibles causas de esta incidencia, que constituye el quinto fallo reportado en el economizador de la caldera, un elemento afectado por cerca de cuatro décadas de explotación continua.

La avería ocurre apenas dos días después de que la unidad sincronizara nuevamente con el SEN, tras permanecer casi una semana fuera de servicio por intensos trabajos de reparación.

Con información de Escambray

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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