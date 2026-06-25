Solidaridad internacional llega a Venezuela tras sismos

Equipos de rescate de al menos cinco países llegarán a Venezuela a partir de este jueves, tras los dos potentes terremotos que dejaron un saldo provisional de 164 fallecidos y 971 heridos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó contactos con el Gobierno venezolano para preparar la ayuda solicitada, centrada en personal especializado en rescate y sanidad.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció 300 rescatistas y 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.

República Dominicana enviará equipos de las Fuerzas Armadas en las próximas horas, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de rescatistas especializados en estructuras colapsadas.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles con epicentros en los estados Carabobo y Yaracuy, lo que ocasionó derrumbes y daños críticos en infraestructuras.

Se trata del movimiento telúrico más potente registrado en Venezuela en los últimos 126 años, lo que motivó la declaración de estado de emergencia por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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