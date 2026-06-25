Matanzas

Banda Infantil del Centro Kairós cierra el curso escolar en las calles

Por Liz Lenay Guerrero Pérez 0 Comentario #Banda Infantil #Centro Kairós #graduación #Matanzas

La Banda Infantil del Centro Kairós culminó el curso escolar 2025-2026 con un pasacalle que recorrió varias vías de Matanzas. Bajo la guía de su directora Yany Calama, los jóvenes músicos marcharon desde el Parque de la Libertad hasta la Primera Iglesia Bautista.

El recorrido no fue una simple presentación callejera, sino la celebración de un año de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento compartido entre los integrantes de la agrupación. 

Vecinos y transeúntes se sumaron a la fiesta con aplausos al paso de los niños y adolescentes que, con sus instrumentos, demostraron el fruto de su dedicación durante todo el año. 

El Centro Kairós apostó una vez más por llevar el arte a los espacios públicos como muestra de su compromiso con la comunidad. 

Con información del perfil de Facebook de Centro Kairós

Foto: Ingrid Fundora Hernández 

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By Liz Lenay Guerrero Pérez

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