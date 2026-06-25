Matanzas

Matanzas celebró la tradicional fiesta del San Juan

Por Liz Lenay Guerrero Pérez 0 Comentario #Fiesta #Matanzas #Quema del muñeco de San Juan. #San Juan #tradición

Este 24 de junio el pueblo matancero vivió una nueva edición de los festejos del San Juan, una de las tradiciones más genuinas de la Atenas de Cuba. Los barrios de Pueblo Nuevo, la Marina y Simpson fueron el epicentro de la jornada.

El pasacalle convocó a cientos de personas que quemaron el mal augurio y pidieron cosas buenas para todos, en un acto de fe colectiva. Familias enteras participaron en esta fiesta que trasciende generaciones.

La celebración se extendió por calles y plazas con el inconfundible ritmo de los tambores y el colorido de las comparsas.

Las calles se llenaron de música, bailes y devoción, demostrando que esta tradición sigue más viva que nunca en la comunidad yumurina. Con su carácter multitudinario, el San Juan matancero demostró que es un culto vivo a las raíces más profundas de la ciudad. 

Con información del perfil de Facebook de Cultura Matancera 

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By Liz Lenay Guerrero Pérez

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Redacción TV Yumurí

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