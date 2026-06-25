Disminuyen casos de arbovirosis en Matanzas

La provincia de Matanzas se mantiene libre de transmisión de arbovirosis y proyecta una disminución de casos para este año, informó Andrés Lamas Acevedo, director provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, durante una reunión de seguimiento encabezada por el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

Lamas Acevedo calificó la situación como «zona de éxito», aunque precisó que en cuanto a las enfermedades diarreicas agudas se reporta un alza estacionaria propia del verano, asociada a un rotavirus de tipo viral. Sobre la hepatitis, se cerró el brote en Cárdenas y en Versalles, Matanzas solo se mantiene un caso sospechoso.

El primer secretario del Partido llamó a priorizar el saneamiento de las manzanas reiterativas y a concentrar las acciones en los lugares donde históricamente comienzan los brotes, como parte de la estrategia preventiva que caracteriza este año.

Las autoridades insistieron en la necesidad de mantener la auto responsabilidad social y la participación popular en las acciones de higienización, para sostener los indicadores favorables y evitar la propagación de enfermedades en el territorio. (ALH)

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