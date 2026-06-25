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COI reformará la Carta Olímpica y anunciará la sede de 2036

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Comité Olímpico Internacional (COI) #Deportes #Juegos #Reforma #Suiza

La máxima autoridad encargada de dirigir el Movimiento Olímpico aprobará cambios para «fortalecer el principio de neutralidad», añadirá fases de diálogo estratégico en las candidaturas y eliminará la lista de Federaciones Internacionales para modernizar el programa olímpico

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobará cambios en la Carta Olímpica para “fortalecer el principio de neutralidad” y reformará el proceso de selección de sedes con el objetivo de anunciar en 2029 la urbe que albergará los Juegos de 2036, según lo acordado en la 146 Sesión en Lausana, Suiza.

En el marco del programa “Fit for the Future”, impulsado por la presidenta Kirsty Coventry, se añadirá un nuevo párrafo para garantizar que “el deporte permanece neutral políticamente”, estableciendo que “el rol del COI es aplicar la neutralidad en todo momento, libre de presiones gubernamentales, culturales, sociales o económicas”.

Un grupo de trabajo dirigido por la expresidenta croata Kolinda Grabar-Kitarović incorporó una fase de “diálogo estratégico” al proceso de candidatura para 2036: en marzo de 2027 las posibles sedes responderán un cuestionario y presentarán garantías financieras básicas; a finales de 2028 las opciones seleccionadas pasarán al “diálogo dirigido” para presentar proyectos revisados y las garantías legales y financieras; y a mediados de 2029 el COI elegirá la sede definitiva.

El COI afirma que la reforma responde a la demanda de mayor claridad en los plazos y criterios y a una progresión más gradual entre fases, posición que respaldó Grabar-Kitarović al señalar que las reformas darán a las candidaturas y a los gobiernos un calendario y requisitos más nítidos.

Además, un tercer grupo encabezado por Karl Stoss recomendó eliminar de la Carta Olímpica la lista de Federaciones Internacionales para ganar «más flexibilidad» al diseñar el programa olímpico y aplicar criterios objetivos y transparentes al decidir qué deportes integran los Juegos. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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