Maiko cambia de camiseta y jugará la Liga Asobal de Balonmano

Proveniente del balonmano portugués, el lateral izquierdo Maiko Vazquez recala ahora en el Club Balonmano Nava, como parte de un fichaje para las próximas dos temporadas.

A sus 22 años de edad, el matancero continuará en la Península Ibérica, aunque pronto anotará goles en la competitiva Liga Asobal, de España. Internacional con Cuba desde los 18 abriles, Maiko jugó la última campaña con el Artístico Avanca, conjunto donde registró más de 100 goles y confirmó la enorme progresión del talento que posee.

Formado en la EIDE Luis Augusto Turcios Lima, el espigado lateral de 1.94 metros de altura dio el salto al balonmano europeo en la contienda 2023/2024 cuando firmó por el Sporting de Portugal. Un año luego y en calidad de cedido, arribó al Avanca para continuar con un ascenso vertiginoso.

En cuanto a la próxima temporada, Maiko espera adaptarse lo más rápido, tanto al equipo como a sus compañeros y, sobre los objetivos, llega con mucha ambición: “Quiero competir por un puesto europeo. No será fácil, pero tampoco imposible porque lucharemos y trabajaremos hasta el final.”

La unidad en torno al elenco navero es una de las prioridades en la construcción del nuevo proyecto que lidera la directiva, con nuevas e importantes incorporaciones como la de Maiko. “He visto que la afición apoya mucho y espero que este año nos siga animando con más fuerza. Lo daremos todo dentro de la pista y entre todos vamos a conseguirlo. ¡Vamos, Nava!”.

Maiko Vázquez Aballí está anunciado por Cuba para los cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En la cita regional desempeñará un papel crucial desde la izquierda del campo, en pos de retener la corona conquistada por los antillanos en 2023.

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